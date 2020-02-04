Михаил Крутихин: «От обвала цен на нефть из-за коронавируса мировые рынки убережет сам Китай»

Министр энергетики Александр Новак заявил, что падение цен на нефть из-за вспышки коронавируса в Китае может быть «паническим страхом». По его словам, нужно тщательно оценить ситуацию до принятия решения о необходимости возможных дополнительных действий со стороны стран-участниц ОПЕК+. Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет примерно 20% от общего потребления внутри страны. Партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин рассказал The Insider, что повлиять на ситуацию ОПЕК не сможет, но удержать цены от обвала способен сам Китай.

В нынешней ситуации самым чувствительным для рынка остается спрос. Любой удар по спросу может вызвать довольно бурную реакцию и движение цен вниз. Никакого дефицита нет, нефти на рынке сколько угодно, и все страшилки со стороны ОПЕК, что «мы сейчас сократим добычу, и цены вырастут», не работают. Цены регулируются крупными игроками на финансовом рынке.

Вспышка коронавируса стала как раз таким ударом по спросу, и как только самый крупный игрок на рынке — Китай — дал слабину, все сразу посыпалось. При этом в самом Китае, который заинтересован в низких ценах на нефть, предпринимаются попытки прекратить панику, руководство страны уже заявило, что нефтью и газом по-прежнему будут обеспечиваться все промышленные предприятия. Им эта паника совершенно не нужна, поскольку за падением нефтяных котировок последует и падение цен в том числе на китайскую продукцию.

Между тем признаков какой-то глобальной рецессии я пока не вижу. Уже и раньше были сигналы о перегретости того или иного сектора рынка, цикл экономического роста в США и других развитых странах продолжается уже очень долго, но глобальных угроз для мировой экономики я пока не наблюдаю.

Что касается заявления Новака, можно сказать только одно: от России вообще ничего не зависит. Кроме словесных интервенций на рынке нефти РФ ничего сделать не может. Фактическая роль России в обеспечении предложения на рынке нефти минимальна. Кроме того, РФ как не соблюдала, так и не собирается соблюдать обязательства перед ОПЕК+. Все эти переговоры Путина с королем Саудовской Аравии, «сессия приближается, технический совет обсуждает» — это мертвому припарки. На ОПЕК и Россию я бы в этой ситуации не обращал никакого внимания, они ничего сделать не смогут.

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