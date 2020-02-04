Звезда телесериала «Великолепный век» Аднан Коч получил 16 лет и 8 месяцев тюрьмы

Звезда турецкого исторического телесериала «Великолепный век» Аднан Коч был осуждён на 16 лет и 8 месяцев. Актёр запомнился многим телезрителям благодаря роли Бехрама-паши.

Аднан Коч вместе остальными обвиняемыми был задержан почти два года назад во время антитеррористической операции. Тогда фигуранты дела противодействовали полицейским с помощью оружия. Они предприняли попытку ликвидировать доказательства преступления,

которое связанно с хранением наркотических веществ, и взять в заложники сотрудников правоохранительных органов, ранив при этом шестерых из них.

Третий уголовный суд Стамбула вынес задержанным ряд обвинений, среди которых: нелегальное ношение огнестрельного оружия, вооруженное сопротивление сотрудникам полиции, захват и удержание лица в качестве заложника. Таким образом, Аднан Коч и его брат получили равнозначные сроки в виде 16-ти лет и 8-ми месяцев лишения свободы, а других фигурантов дела осудили от четырёх до 17,5 лет тюрьмы.

Стоит отметить, что судебный процесс длился более года. В этот период все подозреваемые были под подпиской о не выезде.

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