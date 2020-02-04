Звезда телесериала «Великолепный век» Аднан Коч получил 16 лет и 8 месяцев тюрьмы

Звезда телесериала «Великолепный век» Аднан Коч получил 16 лет и 8 месяцев тюрьмы

04.02.2020, 18:21, Разное

Звезда турецкого исторического телесериала «Великолепный век» Аднан Коч был осуждён на 16 лет и 8 месяцев. Актёр запомнился многим телезрителям благодаря роли Бехрама-паши.
Аднан Коч вместе остальными обвиняемыми был задержан почти два года назад во время антитеррористической операции. Тогда фигуранты дела противодействовали полицейским с помощью оружия. Они предприняли попытку ликвидировать доказательства преступления,
которое связанно с хранением наркотических веществ, и взять в заложники сотрудников правоохранительных органов, ранив при этом шестерых из них.

Третий уголовный суд Стамбула вынес задержанным ряд обвинений, среди которых: нелегальное ношение огнестрельного оружия, вооруженное сопротивление сотрудникам полиции, захват и удержание лица в качестве заложника. Таким образом, Аднан Коч и его брат получили равнозначные сроки в виде 16-ти лет и 8-ми месяцев лишения свободы, а других фигурантов дела осудили от четырёх до 17,5 лет тюрьмы.

Стоит отметить, что судебный процесс длился более года. В этот период все подозреваемые были под подпиской о не выезде.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика