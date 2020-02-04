Смартфон Nokia 1.3 получит 6-дюймовый экран и две камеры на 8+5 Мп

В распоряжении зарубежных инсайдеров оказались новые сведения о бюджетном девайсе Nokia 1.3, разрабатываемым компанией HMD Global. Как стало известно, устройство будет оснащено 6,0-дюймовым дисплеем с разрешением HD+.
Среди других технических характеристик стоит выделить наличие 1 Гб ОЗУ и 16 Гб постоянной памяти, также есть возможность для установки карты microSD. Питание будет обеспечиваться аккумуляторной батареей ёмкостью в 4 тысячи мАч, а мощность зарядного устройства составит 10 Вт. Девайс получит тыльную камеру с датчиком на 8 Мп и фронтальную на 5 Мп.
В качестве процессора устройства задействован один из бюджетных вариантов MediaTek. На рынке смартфон появится по крайней мере в двух расцветках. Дебютный показ Nokia 1.3 намечен на конец февраля в рамках технологической выставки MWC 2020 в Барселоне, которая стартует уже через 3 недели.
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