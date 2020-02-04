Минфин не стал отказываться от налогового маневра в нефтяной отрасли

Министерство финансов не планирует отказываться от налогового маневра в нефтяной отрасли, сообщил замглавы ведомства.
Об этом информирует ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что Москва якобы пытается надавить на Минск с помощью налогового маневра в нефтяной сфере. Однако в РФ опровергли связь налогового маневра с намерением повлиять на отношения с Минском.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, что ранее Белоруссия ежегодно покупала 18 млн тонн нефти по цене ниже рыночной, перерабатывали и продавали по рыночной цене в Европу и на Украину. Но из-за налогового маневра в РФ цена на сырую нефть для Белоруссии с каждым годом увеличивается, к 2024 году она станет рыночной, в связи с чем Минск и требует компенсаций.
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