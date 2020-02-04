Россия предложила Швеции возобновить диалог между военными

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ предлагает Швеции возобновить диалог по линии военных.

Эта мера поможет снизить напряженность в регионе, добавил министр, передает РИА «Новости».

Ранее Москва предложила Норвегии начать консультации для устранения ограничений деятельности российских структур на Шпицбергене.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет