В Днепре закрыли школы на карантин

4 февраля городские власти Днепра приняли решение закрыть школы на карантин. Протокол об этом опубликовал в Facebook заместитель городского головы Днепра по вопросам деятельности исполнительных органов Михаил Лысенко.

«В связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппом, решением комиссии ТБЧС (техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций. – «ГОРДОН») в городе Днепр приостанавливается учебный процесс в школах с 6 по 17 февраля», – написал он.

В документе сказано, что за неделю уровень заболеваемости ОРВИ в Днепре выросла в 1,6 раза, до почти 7,5 тыс.

Поручено также перенести запланированные на период карантина спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Внимание! В связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппом, решением комиссии ТБЧС в городе Днепр приостанавливается учебный процесс в школах с 6 по 17 февраля. Берегите себя. Posted by Mykhailo Lysenko on Teisipäev, 4. veebruar 2020

О превышении в Украине эпидемического уровня по гриппу и ОРВИ Центр общественного здоровья страны сообщил 29 января.

В Украине школы закрыли на карантин в ряде крупных городов, в том числе в Одессе, Ужгороде и Черкассах.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию «ГОРДОН» рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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