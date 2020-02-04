В Днепре закрыли школы на карантин

4 февраля городские власти Днепра приняли решение закрыть школы на карантин. Протокол об этом опубликовал в Facebook заместитель городского головы Днепра по вопросам деятельности исполнительных органов Михаил Лысенко.
«В связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппом, решением комиссии ТБЧС (техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций. – «ГОРДОН») в городе Днепр приостанавливается учебный процесс в школах с 6 по 17 февраля», – написал он.
В документе сказано, что за неделю уровень заболеваемости ОРВИ в Днепре выросла в 1,6 раза, до почти 7,5 тыс.
Поручено также перенести запланированные на период карантина спортивные и культурно-массовые мероприятия.
Внимание! В связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппом, решением комиссии ТБЧС в городе Днепр приостанавливается учебный процесс в школах с 6 по 17 февраля. Берегите себя.
Posted by Mykhailo Lysenko on Teisipäev, 4. veebruar 2020
О превышении в Украине эпидемического уровня по гриппу и ОРВИ Центр общественного здоровья страны сообщил 29 января.
В Украине школы закрыли на карантин в ряде крупных городов, в том числе в Одессе, Ужгороде и Черкассах.
Врач-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию «ГОРДОН» рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Помпео звонил Зеленскому спросить, что тот делает в Омане – Елисеев / 14 января
- Вступление Украины в ЕС поддерживают 52,6% украинцев – опрос / 5 декабря
- Drown Me Down. Опубликована конкурсная песня участников нацотбора на «Евровидение 2020» Cloudless. Аудио / 21 января
- Соловьев вступился за затравленную украинскую журналистку / 18 декабря
- Офис генпрокурора вернул предыдущий состав прокуроров по делу о расстрелах на Майдане / 28 января
- Представитель Батуриной объяснил уголовное дело против вдовы Лужкова / 27 декабря
- Мы выполнили все обязательства. Москва – ни одного. Она даже «всех установленных» не освободила. Не говоря уже о «всех на всех» / 30 декабря
- Лукашенко: «Газпром» зарабатывает на Беларуси в три раза больше, чем на Германии / 10 января