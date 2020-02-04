В ЕАЭС захотели снизить порог беспошлинного ввоза посылок

В ЕАЭС захотели снизить порог беспошлинного ввоза посылок

04.02.2020, 18:12, Новости дня

Евразийский экономический союз предметно обсудит снижение порога беспошлинного ввоза посылок во II-III кварталах 2020 года, сообщил замминистра финансов России.

Об этом информирует ТАСС.

С первого января 2020 года в РФ снизили беспошлинный порог покупок в заграничных интернет-магазинах, лимит составил 200 условных единиц.



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