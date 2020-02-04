Жительница Подмосковья родила родила 11-го ребенка

В Орехово-Зуевском роддоме 33-летняя жительница деревни Малая Дубна родила 11-го по счету ребенка, сообщила пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
«Роды прошли успешно, без осложнений. Новорожденная девочка весит 3070 г, рост 51 см. Мама и малышка чувствуют себя хорошо и готовятся к скорой выписке домой», – рассказала заведующая родильным домом Вера Калинина, чьи слова приводятся в сообщении на сайте ведомства.
В семье уже воспитываются пять мальчиков и пять девочек. Самому старшему из детей 13 лет.
Ранее женщина из Подмосковья родила третью двойню подряд.
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