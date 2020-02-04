Жительница Подмосковья родила родила 11-го ребенка

Жительница Подмосковья родила родила 11-го ребенка

04.02.2020, 18:12, Новости дня

В Орехово-Зуевском роддоме 33-летняя жительница деревни Малая Дубна родила 11-го по счету ребенка, сообщила пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Роды прошли успешно, без осложнений. Новорожденная девочка весит 3070 г, рост 51 см. Мама и малышка чувствуют себя хорошо и готовятся к скорой выписке домой», – рассказала заведующая родильным домом Вера Калинина, чьи слова приводятся в сообщении на сайте ведомства.

В семье уже воспитываются пять мальчиков и пять девочек. Самому старшему из детей 13 лет.

Ранее женщина из Подмосковья родила третью двойню подряд.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика