Представитель УЕФА: стадион в Санкт-Петербурге полностью готов к Евро-2020

Представитель УЕФА: стадион в Санкт-Петербурге полностью готов к Евро-2020

04.02.2020, 18:06, Новости дня

Руководитель операционной деятельности на объектах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Андреас Шар рассказал о готовности стадиона в Санкт-Петербурге к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.

"Этот стадион был одобрен к чемпионату мира по футболу – это о многом говорит, – сказал Шар, слова которого приводит ТАСС. – Мне кажется, стадион полностью готов к чемпионату Европы, сейчас идет финальная настройка. У нас есть градация – красный – не очень хорошо готовые, зеленый – хорошо готовые. Стадион в Санкт-Петербурге – в зеленой зоне. В красной зоне стадионов нет, но есть, скажем так, в оранжевой", – подытожил представитель УЕФА.

Ранее стало известно, что поклонники футбола смогут увидеть 17 матчей Евро-2020 в прямом эфире телеканалов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).

Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля нынешнего года в 12 городах Старого Света. Сборная РФ попала в группу "В", где ее соперниками стали команды Бельгии, Дании и Финляндии. Подопечные Станислава Черчесова проведут в Петербурге две встречи.

Источник: Вести



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Последнее: Руководитель операционной деятельности на объектах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Андреас Шар рассказал о готовности стадиона в Санкт-Петербурге к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. "Этот стадион был одобрен к чемпионату мира по футболу – это о многом говорит, – сказал Шар, слова которого приводит ТАСС. – Мне кажется, стадион полностью готов к […]

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