«Дурачков нашли»: Лукашенко готов покупать у России нефть по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, когда состоится его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, а также поделился текущей ситуацией относительно нефтяного вопроса.

По словам белорусского лидера, скорее всего, он встретится с российским главой 7 февраля. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, этому предшествовали непрекращавшиеся контакты на рабочем уровне. Встреча лидеров государств пройдет в России.

Александр Лукашенко рассказал, что Белоруссия хочет "честных, чистых, прозрачных отношений". Белорусский глава отметил, что если РФ этого не желает, то пускай так и скажет. Лукашенко снова заявил, что Москва пытается поставить Минск "на колени", потому если не может в Евразийском союзе беспошлинно поставить им нефть, то пускай продаст ее по мировым ценам. Кроме того, белорусский лидер припомнил налоговый маневр, отмечая, что "дурачков нашли". Лукашенко не понимает, как "старший брат" может так относиться к самому близкому народу, сообщает Sputnik Беларусь.

По словам белорусского президента, они не просят никаких денег. Более того, Белоруссия выплатила РФ кредиты за прошлый год.

Лукашенко отметил, что Минск готов сотрудничать. При этом он заявил, что у Белоруссии отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией, то есть Москва продает на девять миллиардов больше, чем покупает. "Так кто кого кормит?", — задался вопросом Лукашенко.

Ранее стало известно, что Белоруссия ищет альтернативных поставщиков сырья. Так, Минск закупил 80 тысяч тонн норвежской нефти. Кроме того, американский госсекретарь Майк Помпео предложил на сто процентов обеспечить Белоруссию нефтью.

Источник: Вести

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