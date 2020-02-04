Maze. Вышел клип на песню участников нацотбора на «Евровидение 2020» MoonZoo. Видео

видео
Видео: MOONZOO / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Руководитель операционной деятельности на объектах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Андреас Шар рассказал о готовности стадиона в Санкт-Петербурге к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. "Этот стадион был одобрен к чемпионату мира по футболу – это о многом говорит, – сказал Шар, слова которого приводит ТАСС. – Мне кажется, стадион полностью готов к […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Власти попросили уволенного главреда «Урюпинской правды» вернуться на работу / 10 января
- Дым с «Адмирала Кузнецова» дошел до близлежащих домов / 12 декабря
- Нарышкин напомнил о предложении Черчилля разделить часть Европы на зоны влияния / 28 января
- Политика: Антироссийские митинги в Минске выгодны Лукашенко / 8 декабря
- Столтенберг заявил, что готов лично встретиться с Путиным / 23 декабря
- Модель арестована в Москве по делу о вымогательстве у Никаса Сафронова / 4 января
- Полицейские в Башкирии провезли труп в прицепе по городу / 10 декабря
- Сутки на Донбассе. Боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных, у сил ООС без потерь / 26 декабря