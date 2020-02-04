Мошенники, сооружавшие лже-автосалоны, отправлены за решетку

Мошенники, сооружавшие лже-автосалоны, отправлены за решетку

04.02.2020, 18:06, Новости дня

МВД отрапортовало о задержании преступной группы, выманившей у доверчивых и падких на чудеса россиян миллионы рублей. Арестовано уже шесть человек, но на этом «посадки», по всей видимости, не закончатся: орудовала группировка по всей России.

«Фейковые» автосалоны организовывались с 2017 года в Москве, Белгороде, Орле и Курске. Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк, автосалоны открывались на специально организованные юридические лица и имитировали работу на вторичном рынке.

По данным ведомства, мошенники привлекали автомобили с пробегом у частных лиц, обещая им быструю и выгодную перепродажу. При этом на мошенников оформлялись документы, необходимые для реализации. Как легко догадаться, вовлеченные в мошенническую схему автовладельцы лишались как машин, так и денег, причем в МВД уточняют, что мошенники изначально не собирались выполнять якобы взятые на себя обязательства.

«Всего от противоправных действий пострадало более 300 человек. Сумма причиненного им ущерба превысила 100 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по статьям УК о мошенничестве и организации преступного сообщества. Арестованы шесть человек, еще двое объявлены в розыск, но вполне возможно, этими восьмерыми сообщество не исчерпывается: в МВД заявили, что продолжают устанавливать других возможных участников схемы.

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АвтоВести

Источник: Вести



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