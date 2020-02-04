Автор украинского учебника истории намеренно «воткнул» Киану Ривза в фото 1932 года

Автор украинского учебника "Всемирной истории" за 10 класс кандидат исторических наук Игорь Щупак разъяснил появление в нем изображения грустного актера Киану Ривза на фото 1932 года "Обед на небоскребе".
На снимке неизвестного фотографа звезда "Матрицы" с помощью фотошопа "помещен" на балку на уровне 69 этажа строящейся высотки Нью-Йорка вместе с рабочими.
В СМИ и соцсетях это фото, которое можно увидеть в онлайн-версии учебника, вызвало много иронических комментариев.
Впрочем, украинский историк Щупак заявил, что это было сделано намеренно, чтобы таким специфическим образом привлечь внимание учеников к материалу.
В своем "Фейсбуке" ученый написал, что когда дизайнер учебника, который вместе с ним подбирал иллюстрации к книге, показал страницу с фотографией, "дополненной" Киану Ривзом, то он сначала не увидел ее.
"Но потом, заметив мем, предложил оставить его", — сообщил автор учебника.
Щупак также добавил, что вообще пытается привлечь внимание учащихся учеников к истории, используя разные мемы и исторические анекдоты для того, чтобы информация воспринималась легче, передает РИА Новости.
Он также сообщил, что первым Ривза на этом в учебнике заметил 10-классник в прошлом году, а также предложил поискать среди иллюстраций другие мемы и "противоречивые детали".
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