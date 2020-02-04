В заброшенном здании Петербурга нашли четыре трупа

На территории бывшей воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга были обнаружены человеческие останки. Тела двух мужчин и двух женщин нашел случайный прохожий, передает Life.ru.

Прибывшие правоохранители обнаружили рядом с трупами канистру с остатками спиртосодержащей жидкости. Причины и обстоятельства гибели людей устанавливаются, сообщает ИА «Невские новости».

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