Стало известно о намерении США принять новые санкции против «Северного потока – 2»

Если РФ попробует достроить газопровод «Северный поток – 2», США примут новые санкции, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на дипломатические источники.

«Если РФ попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода, то Палата представителей и Сенат [Конгресса США] готовы принять новый санкционный закон», – передает ТАСС слова источника.

На этот раз, пишет издание, санкции могут коснуться европейских инвесторов, участвующих в проекте, или фирмы, которые захотят покупать газ из этого трубопровода.

Предполагается, что санкции могут ввести в феврале или марте.

Напомним, после введения санкций из проекта ушел главный подрядчик строительства – швейцарская компания Allseas Group, что увеличило сроки прокладки газопровода.

В январе канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести «Северный поток – 2» до конца. В РФ обещали запустить газопровод до конца 2020 года.

В то же время австрийская компания OMV считает недостаточными действия европейских стран по поддержке строительства газопровода.

Газета ВЗГЛЯД писала, что РФ способна достроить «Северный поток – 2».





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