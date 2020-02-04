Стало известно о намерении США принять новые санкции против «Северного потока – 2»

Стало известно о намерении США принять новые санкции против «Северного потока – 2»

04.02.2020, 18:05, Новости дня

Если РФ попробует достроить газопровод «Северный поток – 2», США примут новые санкции, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на дипломатические источники.

«Если РФ попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода, то Палата представителей и Сенат [Конгресса США] готовы принять новый санкционный закон», – передает ТАСС слова источника.

На этот раз, пишет издание, санкции могут коснуться европейских инвесторов, участвующих в проекте, или фирмы, которые захотят покупать газ из этого трубопровода.

Предполагается, что санкции могут ввести в феврале или марте.

Напомним, после введения санкций из проекта ушел главный подрядчик строительства – швейцарская компания Allseas Group, что увеличило сроки прокладки газопровода.

В январе канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести «Северный поток – 2» до конца. В РФ обещали запустить газопровод до конца 2020 года.

В то же время австрийская компания OMV считает недостаточными действия европейских стран по поддержке строительства газопровода.

Газета ВЗГЛЯД писала, что РФ способна достроить «Северный поток – 2».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Министерство финансов не планирует отказываться от налогового маневра в нефтяной отрасли, сообщил замглавы ведомства. Об этом информирует ТАСС. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что Москва якобы пытается надавить на Минск с помощью налогового маневра в нефтяной сфере. Однако в РФ опровергли связь налогового маневра с намерением повлиять на отношения с Минском. Газета ВЗГЛЯД объясняла, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика