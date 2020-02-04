Парапсихолог Светлана Гарцева изложила свою версию отсутствия Пугачевой на траурных мероприятиях

Парапсихолог Светлана Гарцева изложила свою версию отсутствия Пугачевой на траурных мероприятиях

04.02.2020, 18:04, Разное

Парапсихолог Светлана Гарцева изложила свою версию отсутствия Аллы Пугачевой на траурных мероприятиях. Было замечено, что в последнее время знаменитая певица редко посещает похороны даже тех людей, с которыми её связывали годы дружеских отношений.
Сославшись на плохое самочувствие, знаменитость отсутствовала на церемониях прощания с Марком Захаровым и Галиной Волчек, однако в 2018 году приходила в Ленком на панихиду по умершему Николаю Караченцову, с которым близко дружила. Эту же причину легендарная певица назвала, отказываясь посетить вечер-воспоминание, посвященный 75-летию известного артиста театра и кино.

Недоумение коллег и поклонников вполне понятно, считает Гарцева. Однако необходимо учитывать возраст певицы и те проблемы со здоровьем, о которых неоднократно упоминали СМИ. Специалист по «таинствам души человека» называет поведение 70-летней знаменитости вполне естественным и объяснимым. Артисткой движет страх смерти, когда она видит, как один за другим уходят люди, которых она знала лично. Именно желание запечатлеть в своей памяти их живыми, полными сил и энергии, она и стремится.

Сосредоточившись на позитивной стороне жизни в кругу любящих её близких и друзей, на подрастающих детях, Алла Пугачева пытается продлить те короткие минуты счастья, которые дарованы людям судьбой. Это её жизнь и её право, подчеркнула известный парапсихолог.



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Последнее: Парапсихолог Светлана Гарцева изложила свою версию отсутствия Аллы Пугачевой на траурных мероприятиях. Было замечено, что в последнее время знаменитая певица редко посещает похороны даже тех людей, с которыми её связывали годы дружеских отношений. Сославшись на плохое самочувствие, знаменитость отсутствовала на церемониях прощания с Марком Захаровым и Галиной Волчек, однако в 2018 году приходила в Ленком […]

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