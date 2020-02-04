Сын Джигарханяна поделился редким фото с 84-летним отцом

Степан Джигарханян поделился редким фото со своим 84-летним отцом. В компании своей возлюбленной Ольги Казаченко он побывал в студии проекта «Пусть говорят», а позже разместил снимок на своей странице в Instagram.

На фото Джигарханян показан вместе с Ольгой Казаченко. Последняя пожелала народному артисту крепкого здоровья, а также выразила благодарность за оказанное гостеприимство. В последнее время актёр почти не бывает на публике. Актёр общается только с наиболее близкими друзьями и членами своей семьи. В то же время Армен Джигарханян не отказывал младшему родственнику, когда тот принял решение познакомить его с Ольгой Казаченко.

В одном из интервью она прокомментировала собственные отношения со Степаном Джигарханяном. Большую часть времени житель остаётся на территории США, изредка посещая Москву для решения деловых вопросов. Сама Ольга Казаченко отмечает, что не чувствует никакой ревности к потенциальным соперницам в любви.

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