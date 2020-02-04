Депутат оскорбил жителей Яранска и вышел из «Единой России»

Депутат гордумы Яранска Кировской области Дмитрий Епифанов вышел из «Единой России» после того, как назвал жителей города «терпилами» в социальных сетях, пишут СМИ.
Епифанов назвал горожан «терпилами», которые «кроме того, что писать в группе, ничего не умеют», передает «Коммерсант».
На данный момент пост уже удален, в новой публикации Епифанов извинился перед жителями Яранска.
На скандал отреагировали в региональном отделении «Единой России». Там решили созвать заседание, чтобы рассмотреть вопрос об исключении депутата, но Епифанов сам написал заявление о выходе из партии.
В понедельник из «Единой России» исключили учителя из Иваново, подозреваемого в педофилии.
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