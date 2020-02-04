Во Франции судят аферистов, которые с помощью маски представлялись министром и требовали миллионы евро на «секретный выкуп» заложников

Во Франции начался судебный процесс над бандой мошенников, которая в течение трех лет звонила от имени министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана, требуя денег для «секретной операции» по выкупу заложников. Об этом сообщает The Guardian.

В целом банде удалось незаконно присвоить свыше 80 млн евро. Жертвами обмана аферистов стали миллиардеры со всего мира, богатые французские наследники и африканские президенты, а также многие фонды и предприятия, среди которых Vinci, Areva, Aerospace и Mouton Rothschild.

Схема обмана была одна и та же: один из мошенников звонил жертве и представлялся личным советником Жан-Ива Ле Дриана, говоря, что «министр» хочет немедленно пообщаться лично. Далее следовал звонок по скайпу, в котором псевдо-Ле Дриан сообщал, что для операции по спасению французских заложников срочно необходимы деньги. Поскольку официально Франция не платит выкуп за заложников, деньги должны быть переведены с частного счета. Эти деньги спонсорам обещали вернуть позже. Беседа обычно заканчивалась словами «Франция благодарит вас».

Мошенникам удавалось имитировать голос Жан-Ива Ле Дриана, а свое лицо они скрывали под удачно сделанной силиконовой маской. После просмотра записей таких разговоров, в МИД Франции отмечали поразительное сходство звонившего с настоящим министром, а окружающей обстановки с его кабинетом.

Подозрения стали возникать у людей, лично знавших Ле Дриана. Так, президент Сенегала Маки Салл не поддался на обман, поскольку был на «ты» с настоящим министром, а мошенник в разговоре произнес «вы». Похожая ситуация возникла с президентом Габона Али Бонго. «Когда Ле Дриан хочет мне позвонить, он набирает номер моего мобильного, а не обращается через секретариат», — рассказал Le Figaro Али Бонго. В аппарате президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо остановили операцию по переводу денег буквально в последний момент, позвонив для уточнений во французский МИД.

Вскоре министерство иностранных дел Франции начало получать по несколько запросов в день об «операции по освобождению заложников». Расследованием дела занялись французские спецслужбы и в феврале 2019 года мошенники были арестованы, однако правоохранители не уверены, что на свободе не остались другие члены банды. Сейчас на скамье подсудимых находятся 4 человека — трое мужчины в возрасте от 37 до 47 лет, проживавших в пригороде Тель-Авива и глава банды, 51-летний Жильбер Шикли, которого Le Figaro называет «жадным», «вульгарным» «нарциссом», «с поразительным апломбом и даром убеждения».

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Последнее: Во Франции начался судебный процесс над бандой мошенников, которая в течение трех лет звонила от имени министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана, требуя денег для «секретной операции» по выкупу заложников. Об этом сообщает The Guardian. В целом банде удалось незаконно присвоить свыше 80 млн евро. Жертвами обмана аферистов стали миллиардеры со всего мира, богатые французские наследники и африканские президенты, а […]