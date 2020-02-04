Верховная Рада снизила ренту за добычу янтаря

4 февраля Верховная Рада поддержала законопроект №2241, который предусматривает снижение ставки рентной платы за добычу янтаря. Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».
Документ предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины.
Ставка рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря снижается, согласно законопроекту, с 25% до 10%.
Законопроект в целом поддержали 290 народных депутатов.
Незаконная добыча янтаря налажена в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.
12 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия. 2 сентября президент поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о добыче янтаря.
В декабре Зеленский подписал принятый Радой 19 декабря закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 4 февраля Верховная Рада поддержала законопроект №2241, который предусматривает снижение ставки рентной платы за добычу янтаря. Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН». Документ предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины. Ставка рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря снижается, согласно законопроекту, с 25% до 10%. Законопроект в целом поддержали 290 народных депутатов. Незаконная добыча […]
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