В тренерский штаб Шевченко в сборной Украины вошел итальянец, который становился чемпионом Англии

В тренерский штаб Шевченко в сборной Украины вошел итальянец, который становился чемпионом Англии

04.02.2020, 17:54, Новости дня

В тренерский штаб наставника сборной Украины Андрея Шевченко вошел испанский специалист Андреа Аззалин, сообщает ресурс Sport Arena.

По информации источника, 34-летний итальянец будет отвечать за физическую подготовку футболистов.

Ранее Аззалин работал в молодежной сборной Италии (2012-2013), французском «Монако» (2013-2014), сборной Греции (2014-2015), английском «Лестере» (2015-2017), с которым становился чемпионом АПЛ, французском «Нанте» (2017-2018) и английском «Фулхэме» (2018-2019).

Также в тренерский штаб Шевченко в сборной Украины входят итальянские специалисты Андреа Мальдера, Педро Харо и украинец Александр Шовковский.

Сборная Украины в рамках подготовки к Евро 2020 проведен несколько товарищеских матчей, в том числе против Франции (27 марта), Польши (31 марта) и Кипра (26 мая).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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