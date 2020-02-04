Украинцы тратят на продукты питания 42% своих доходов, сообщила 4 февраля пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на исследование Министерства сельского хозяйства США (USDA), которое осуществляет регулярный мониторинг расходов на питание семей в более чем 100 странах мира.

«По данным USDA, каждый украинец в 2018 году в среднем заплатил $858 за продовольственные продукты и безалкогольные напитки. В общей структуре потребительских расходов доля пищевых продуктов при этом составляла 42,2%», – говорится в сообщении.

Статистические данные исследования подтверждают положения закона Энгеля, согласно которому при росте доходов уменьшается доля расходов на питание. Одновременно, в абсолютном выражении расходы на еду увеличиваются. Чем более развита и богата страна, тем меньшую долю расходов население выделяет на продукты, отметил старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Национального научного центра «Институт аграрной экономики», к.э.н. Богдан Духницкий.

Рейтинг возглавляют США, Сингапур, Великобритания, Ирландия, Канада, Швейцария, Австралия и Австрия, жители которых тратят на еду менее 10% своих доходов.

В Германии, Нидерландах, Финляндии, Катаре, Бельгии, Южной Корее – до 15%. Затратами на питание в диапазоне 16-25% характеризуются Польша, Словакия, Венгрия, Болгария, Израиль, Уругвай, Кувейт, Китай, Турция и другие страны.

При этом в Беларуси, Грузии, России, Узбекистане, а также в Иордании, Индии, Македонии и Парагвае этот показатель находится в пределах 30%.

Украина же занимает 93-е место данного рейтинга, опережая Уганду, где доля расходов на питание – 44,2%, Казахстан (44,9%), Анголу (48,6%), Бангладеш (53,5%) и Нигерию (59%), которая занимает последнее место в списке.

По подсчетам USDA, по актуальному валютному курсу в 2018 году расходы на продукты питания на одного человека в Украине в год составляли 23 338 грн, а по информации Госстата – 22 538 грн, отметили в институте.

«Таким образом, реальные доходы для большинства населения Украины заставляют тратить почти все средства на самые необходимые товары и услуги, прежде всего на продукты питания, и не позволяют делать сбережения», –подытожил Духницкий.

По данным Государственной службы статистики, в первом полугодии 2019 года украинцы тратили на продукты питания – 46,2% доходов. Расходы на здравоохранение составили 4,1% бюджета домохозяйств.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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