В преддверии доклада Трампа сенаторы выступают с комментариями по поводу импичмента

Перед тем, как члены Конгресса соберутся, чтобы заслушать доклад президента Дональда Трампа о положении дел в стране, у сенаторов будет возможность высказать свое отношение к разбирательству по импичменту в ходе отдельного заседания.

Выступления сенаторов, выступающих в качестве присяжных по делу об импичменте, не являются официальной частью разбирательства и вряд ли сильно повлияют на вердикт. Как ожидается, в ходе итогового голосования в среду Сенат оправдает президента.

В понедельник защита и обвинение выступили с заключительными заявлениями.

Конгрессмен-демократ Адам Шифф, возглавляющий команду менеджеров по импичменту, заявил: «Мы доказали, что Дональд Трамп виновен. Теперь совершите беспристрастное правосудие и осудите его».

Адвокаты Трампа, в свою очередь, заявили, что доказательств каких-либо нарушений со стороны президента обнаружено не было. Юрист Белого дома Пэт Сиполлоне заявил, что вместо отстранения Трампа от должности следует предоставить решение о его судьбе избирателям в ходе предстоящих выборов.

Служба новостей «Голоса Америки» Подписка

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Перед тем, как члены Конгресса соберутся, чтобы заслушать доклад президента Дональда Трампа о положении дел в стране, у сенаторов будет возможность высказать свое отношение к разбирательству по импичменту в ходе отдельного заседания. Выступления сенаторов, выступающих в качестве присяжных по делу об импичменте, не являются официальной частью разбирательства и вряд ли сильно повлияют на вердикт. Как […]