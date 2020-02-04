В преддверии доклада Трампа сенаторы выступают с комментариями по поводу импичмента

Перед тем, как члены Конгресса соберутся, чтобы заслушать доклад президента Дональда Трампа о положении дел в стране, у сенаторов будет возможность высказать свое отношение к разбирательству по импичменту в ходе отдельного заседания.
Выступления сенаторов, выступающих в качестве присяжных по делу об импичменте, не являются официальной частью разбирательства и вряд ли сильно повлияют на вердикт. Как ожидается, в ходе итогового голосования в среду Сенат оправдает президента.
В понедельник защита и обвинение выступили с заключительными заявлениями.
Конгрессмен-демократ Адам Шифф, возглавляющий команду менеджеров по импичменту, заявил: «Мы доказали, что Дональд Трамп виновен. Теперь совершите беспристрастное правосудие и осудите его».
Адвокаты Трампа, в свою очередь, заявили, что доказательств каких-либо нарушений со стороны президента обнаружено не было. Юрист Белого дома Пэт Сиполлоне заявил, что вместо отстранения Трампа от должности следует предоставить решение о его судьбе избирателям в ходе предстоящих выборов.
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Служба новостей «Голоса Америки»
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Последнее: Перед тем, как члены Конгресса соберутся, чтобы заслушать доклад президента Дональда Трампа о положении дел в стране, у сенаторов будет возможность высказать свое отношение к разбирательству по импичменту в ходе отдельного заседания. Выступления сенаторов, выступающих в качестве присяжных по делу об импичменте, не являются официальной частью разбирательства и вряд ли сильно повлияют на вердикт. Как […]
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