В Вильнюсе заявили о «дерзких» попытках РФ сыграть на чувствах литовцев

Директор департамента госбезопасности Литвы (ДГБ) Дарюс Яунишкис заявил, что РФ предпринимает «дерзкие попытки» оказать влияние на жителей страны.

«Возможности РФ оказывать влияние на литовскую общину достаточно ограничены. Но мы не замечаем, чтобы количество таких попыток сокращалось. Есть такие попытки, они достаточно дерзкие. Это все еще пытаются делать в той или иной форме: играя деньгами, чувствами. Такое есть», – сообщил Яунишкис, передает Delfi.

Он добавил, что влияние Москвы на жителей Литвы уменьшается, а в стране повысился уровень сознательности граждан.

По словам директора ДГБ, «враждебным силам» интересны приближающиеся в республике парламентские выборы, но пока предстоящее событие не привлекло достаточно внимания.

«Несмотря на то, что во время президентских выборов вмешательства не было, нельзя исключать попытки вмешательства в парламентские выборы. Пока таких признаков мы не наблюдаем, но мы серьезно следим за окружением и серьезно включимся в процесс, если такие случаи будут зафиксированы, мы информируем об этом тех, кто принимает решения, и общество», – сказал глава спецслужбы.

В январе в Литве предложили Польше совместно отпраздновать 410-летие «взятия Москвы» литовско-польскими войсками.

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Последнее: Директор департамента госбезопасности Литвы (ДГБ) Дарюс Яунишкис заявил, что РФ предпринимает «дерзкие попытки» оказать влияние на жителей страны. «Возможности РФ оказывать влияние на литовскую общину достаточно ограничены. Но мы не замечаем, чтобы количество таких попыток сокращалось. Есть такие попытки, они достаточно дерзкие. Это все еще пытаются делать в той или иной форме: играя деньгами, чувствами. […]