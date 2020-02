Мнение: Иран больше не дружит с Украиной

Вот вам простой сценарий:

Диктаторский режим, который привык убивать своих и чужих граждан, потому что эти граждане высказывали свое несогласие с режимом, по ошибке убивает кучу пассажиров самолета, который покидал Иран.

Потом врет об этом, как это типично для всех диктаторских режимов.

Потом признает, что это его ракеты сбили пассажирский самолет.

Признание приходит с запозданием, потому что “настамнет/авыдокажите/вивсёврете” выдыхается очень быстро.

Потом Иран обещает полное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами, приглашает к себе украинских и канадских экспертов, арестовывает человека, который заснял видео как иранские ракеты российского происхождения сбивают самолет.

Потом не дает возможность иностранным экспертам изучить черные коробки, потом передает украинской стороне запись разговора тегеранских авиадиспетчеров с иранским пилотом, который четко показывает, что Иран с первой секунды знал, что они сбили украинский пассажирский самолет.

Украина публикует этот разговор. Иран обижается: “he head of the Iranian investigation team, Hassan Rezaeifar, acknowledged the recording was legitimate and said that it was handed over to Ukrainian officials.

"We will no longer provide any documents to the Ukrainians," he told Iranian news agency MEHR. “This action by the Ukrainians makes us not want to give them any more evidence.”

И прекращает сотрудничество с УКраиной.

Если бы аяйтоллы сделали это с самого начала, то никто бы не смог утверждать, что это Иран сбил украинский самолет — посетовали в Кремле....

https://www.foxnews.com/world/iran-ends-cooperation-with-ukraine-plane-crash-probe.amp?cmpid=prn_newsstand

Источник: Теория элит

