Стало известно, какой процент дохода украинцы тратят на еду

Жители Украины тратят на продукты питания 42% своих доходов, сообщила пресс-служба украинского национального научного центра «Институт аграрной экономики».

Согласно исследованию Министерства сельского хозяйства США (USDA), Украина оказалась на 93 месте из 100 в рейтинге по расходам на питание, передает ТАСС.

«По данным USDA, каждый украинец в 2018 году в среднем заплатил 858 долларов за продовольственные продукты и безалкогольные напитки. В общей структуре потребительских расходов доля пищевых продуктов при этом составляла 42,2%», – говорится в сообщении.

Рейтинг возглавляют США, Сингапур, Великобритания, Ирландия, Канада, Швейцария, Австралия и Австрия, жители которых тратят на еду менее 10% своих доходов. В Германии, Нидерландах, Финляндии, Катаре, Бельгии, Южной Корее – до 15%. В России этот показатель находится в пределах 30%.

Украина находится на последних позициях, опережая при этом Уганду, где доля расходов на питание – 44,2%, Казахстан (44,9%), Анголу (48,6%), Бангладеш (53,5%) и Нигерию (59,0%).

Ранее россиян и украинцев сравнили по тратам на еду. Также сообщалось, что картофель на Украине за год подорожал вдвое.





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