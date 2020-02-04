«Лез целоваться», «трогал промежность». Создателя шоу Victoriaʼs Secret Эда Разека обвинили в домогательствах и женоненавистничестве

Бывшего директора по маркетингу компании L Brands и создателя шоу Victoriaʼs Secret Эда Разека обвинили в домогательствах к моделям. Об этом сообщает The New York Times.
Более 30 сотрудников и моделей бренда заявили, что на шоу царила культура женоненавистничества.
По словам инсайдеров, Разек напоминал моделям Victoriaʼs Secret, что их карьера находится в его руках. Как отметила модель Алисса Миллер, Разек источал токсичную маскулинность.
«Я носитель власти. Я могу создать тебя или уничтожить», – говорил он.
По свидетельству бывших сотрудников, Разек во время кастингов просил у моделей номера телефонов и предлагал им посидеть у себя на коленях, приглашал их поужинать.
Модель Энди Муизрассказала, что в 2007 году согласилась поужинть с Разеком, но по дороге в ресторан он пытался ее поцеловать. «Я хочу овладеть тобой в каком-нибудь сексуальном месте», – писал он ей. После того как девушка отказалась вступить с директором по маркетингу в интимную связь, он не допустил ее к шоу Victoriaʼs Secret в 2008 году.
Инсайдеры рассказали, что в 2018 году во время примерки белья Разек публично обсуждал грудь модели Беллы Хадид, трогая при этом промежность другой модели.
В 2015 году он публично высмеял фигуру специалиста по связям с общественностью Кейси Кроу Тейлор и посоветовал ей отказаться от пасты и хлеба. Жалоба сотрудницы в департамент по персоналу оказалась бесполезной.
«Меня больше всего тревожило, насколько укоренилось такое поведение. Это было похоже на промывку мозгов. И любого, кто пытался что-то с этим сделать, не просто игнорировали, его наказывали», – поделилась воспоминаниями Тейлор.
После того как в 2019 году одна из топ-менеджеров Victoriaʼs Secret по связям с общественностью Моника Митро пожаловалась на домогательства Разека, на следующий день ее отправили в отпуск, а позднее заплатили компенсацию.
Разек работал в L Brands с 1983 по 2019 годы. В 1995 году он начал проводить модные показы Victoriaʼs Secret Fashion Show.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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