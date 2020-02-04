Трамп предложил демократам обвинить Россию в «предвыборной катастрофе» в Айове

Трамп предложил демократам обвинить Россию в «предвыборной катастрофе» в Айове

04.02.2020, 17:37, Новости дня

Президент США Дональд Трамп поинтересовался, когда демократы начнут обвинять Россию в скандале на старте избирательной кампании, произошедшей в штате Айова, чтобы скрыть свою некомпетентность.

«Когда демократы начнут обвинять РОССИЮ, РОССИЮ, РОССИЮ вместо собственной некомпетентности в избирательной катастрофе, которая только что произошла в Великом штате Айова?» – написал он в своем Facebook.

Ранее сообщалось, что первые собрания избирателей Демократической партии в штате Айова в США завершились конфузом организаторов, которые не смогли вовремя опубликовать результаты голосования.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал газете ВЗГЛЯД скандал на старте избирательной кампании Демократической партии в штате Айова.



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