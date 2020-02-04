Сын знаменитой исполнительницы найден мертвым в Москве

Сын знаменитой исполнительницы найден мертвым в Москве

04.02.2020, 17:31, Разное

Сын известной поэтессы Татьяны Дрыгиной был найден мертвым в квартире на Хорошевском шоссе в Москве. Тело 18-летнего студента обнаружил его брат.

По факту гибели молодого человека проводится проверка, сообщает РЕН ТВ. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства смерти студента.

Напомним, Татьяна Дрыгина – автор и исполнительница песен. В 1996 году она выпустила альбом «Тогда наступает мой час». С 1997 года Дрыгина является членом Союза писателей Москвы.



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