Toyota сделала для России новую спецверсию Camry

Российские дилеры Toyota с 4 февраля начали прием заказов на седан Camry S-Edition в специальной версии S-Edition, которую компания заявляет как спортивную. Впрочем, спорт тут больше в декоре, чем в самом «железе».

Версия S-Edition доступна в двух вариантах исполнения кузова — полностью черном и двухцветном. В двухцветной версии основным цветом является белый перламутр, а стойки и крыша автомобиля окрашены в черный «металлик».

Из других внешних отличий — окрашенные в черный цвет боковые молдинги на дверях, корпуса боковых зеркал заднего вида, нижняя решетка радиатора и аэродинамичный спойлер на крышке багажника. Плюс накладки на передний и задний бамперы с красными вставками, 18-дюймовые двухцветные колеса и логотип S-Edition. У машины полностью светодиодная передняя и задняя оптика, а задние фонари заключены в черную окантовку.

В салоне — сиденья с красными вставками и прострочкой того же цвета. Такая же просторочка вьется по переднему подлокотнику и центральной консоли. В оснащение входят электрорегулировки водительского сиденья в 8 направлениях, бесключевой доступ, камера заднего вида с динамической разметкой, полный «зимний пакет, включающим в себя подогревы рулевого колеса, лобового стекла и всех сидений.

Мотор у Toyota Camry S-Edition всего один — атмосферный 2,5-литровый бензиновый агрегат, на который в 2019 году пришлось 37% от общего объема (25 421 автомобиль) продаж модели.

За безопасность отвечает комплекс Toyota Safety Sense 2.0. В него входят системы предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознаванием пешеходов, система оповещения о смене полосы движения, система автоматического переключения дальнего света на ближний и система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках.

Также с января 2020 года все комплектации Toyota Сamry (а еще RAV4), включая S-Edition, впервые получили противоугонный идентификатор T-Mark. Это специальная маркировка множества элементов кузова незаметными микроточками с PIN-номером, который виден только при 60-кратном увеличении, защищен от подделки и удаления и соответствует VIN-номеру конкретного автомобиля. Проверить соответствие номеров PIN и VIN можно на сайте Toyota, что позволяет идентифицировать автомобиль и его законного владельца даже при подделке VIN-номера.

Стоимость Toyota Сamry S-Edition составит от 2 104 000 рублей.

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АвтоВести

Источник: Вести

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