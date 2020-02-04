Скандал с допингом. Руководство федерации легкой атлетики РФ подало в отставку

3 февраля на внеочередном заседании в полном составе подал в отставку президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом проинформировал сайт ведомства.
Решение принято, «учитывая, что деятельность ВФЛА не привела к восстановлению федерации в World Athletics (Мировая легкая атлетика. – «ГОРДОН»), действуя в интересах чистых российских спортсменов для обеспечения их участия в международных и всероссийских соревнованиях, а также в целях сохранения целостности легкой атлетики».
Внеочередная выборная конференция ВФЛА назначена на 28 февраля, полномочия по ее организации передали Олимпийскому комитету России (ОКР).
ОКР также будет взаимодействовать с World Athletics, Международной федерации по вопросам целостности легкоатлетического спорта (AIU) и другими международными организациями.
31 января, через два дня после рекомендации AIU приостановить разрешение российским спортсменам выступать под нейтральным статусом, министерство спорта РФ лишило ВФЛА государственной регистрации. Это связано с тем, что ВФЛА «неудовлетворительно» объяснила историю с российским прыгуном в высоту Данилом Лысенко, анализы которого на допинг были предположительно сфальсифицированы.
Скандал вокруг легкоатлетической ассоциации России и Российского антидопингового агентства разгорелся в ноябре 2015 года, когда независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) опубликовала доклад, в котором РФ обвинялась в государственной поддержке допинга. Из-за этого российская сборная по легкой атлетике была отстранена от участия в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро и в других международных соревнованиях.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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