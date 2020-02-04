Стали известны подробности издевательств отчима над ребенком в Москве

В Москве отчим избивал и мучил пятилетнего пасынка, издевательства сняли на видео, которые распространились в соцсетях.

Знакомый семьи рассказал телеканалу 360, что ролик сняла 19-летняя тетя ребенка.

Собеседник уточнил, что мать мальчика – «добрая и улыбчивая женщина», от предыдущего брака у нее остались трое детей. Мужчина, избивавший ребенка, является ее вторым мужем.

Семья приехала в столицу из Кабардино-Балкарии и поселилась рядом со станцией метро «Автозаводская».

Источник добавил, что мать ребенка покинула родной регион, чтобы посетить похороны отца и оставила детей вместе с супругом. По его словам, она даже не подозревала, что мужчина станет использовать такие методы воспитания.

Кроме мужа, в квартире осталась 19-летняя сестра матери, которая побоялась помешать мужчине издеваться над ребенком.

«То, что он так относился к детям, никто не знал. Не было такого, чтобы дети оставались наедине с этим мужчиной на длительное время», – добавил знакомый семьи.

Собеседник уточнил, что отчим пришел в ярость от того, что ребенок «начал баловаться». Чтобы наказать мальчика, он заставил его приседать и начал бить его по лицу. Тетя ребенка начала снимать все это на видео.

Отчима задержали, но его отпустили на следующий день. Источник канала добавил, что мужчину пока не могут найти, а возмущенные земляки начали ему угрожать.

Сама мать ребенка пока не знает, что делать, собеседник отметил, что она может подать на развод.

Ранее сообщалось, что семья мальчика переехала в Москву из Нальчика.

Следователи инициировали проверку сообщений об издевательствах отчима над мальчиком, об этом сообщается на сайте ГСУ СК по Москве.

Из сообщений в социальных сетях следует, что отчим применил физическую силу не к одному ребенку, а к нескольким, отметили в ведомстве.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключили в СК.

Напомним, ранее мальчик из Омска сбежал из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его по девять часов стоять на коленях на гречке. В результате крупа вросла в раны.

Мать мальчика заявила, что ей с сожителем «показался эффективным» такой способ воспитания детей. Мужчина и женщина лишь частично признали свою вину в содеянном.

После возбуждения уголовного дела ребенка забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр. После органы опеки и попечительства вернули мальчика матери, продолжая осуществлять социальный патронаж над ребенком. В январе мальчика отпустили жить к матери.

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