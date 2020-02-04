У актрисы из «Зачарованных» обнаружили рак четвертой стадии

У актрисы из «Зачарованных» обнаружили рак четвертой стадии

04.02.2020, 17:30, Новости дня

48-летняя американская актриса Шеннен Доэрти сделала откровенное признание. Звезда "Зачарованных" и "Беверли-Хиллз, 90210" рассказала о своем недуге — раке четвертой стадии. По словам Доэрти, болезнь вернулась к ней после многолетней ремиссии.

Соответствующее признание актриса сделала во время программы Good Morning America. Впервые у Доэрти диагностировали рак молочной железы в 2015 году, в 2017 году болезнь достигла ремиссии. По словам артистки, о возвращении недуга она узнала в прошлом году, но держала это в секрете. Шеннен призналась, что ей очень страшно. Больше всего о болезни она боится рассказать своей маме, мужу и кинопродюсеру, сообщает Daily Mail. 

Если бы артистка не рассказала сама о своей болезни, данный факт все равно стал бы достоянием общественности, поскольку получил бы огласку из-за судебных документов. Доэрти планирует подать в суд на страховую компанию по неоплаченным искам, которые связаны с лесными пожарами, причинившими ущерб ее дому. По мнению актрисы, 1,1 миллиона долларов — недостаточная сумма, которую ей выплатила страховая компания.

Шеннен Доэрти заявила, что рак четвертой стадии — это не приговор, и человек должен продолжать заниматься привычными занятиями.

Особую популярность актрисе принесли роли Бренды Уолш в "Беверли-Хиллз, 90210" и Прю Холливелл в "Зачарованных". Доэрти трижды была замужем, детей у нее нет.

После диагностирования у актрисы рака, она перенесла операцию по удалению молочной железы, химио- и радиотерапию.

Источник: Вести



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