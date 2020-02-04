Количество «черных кредиторов» в России сократилось в 2019 году на 20%

Число "черных кредиторов" в РФ в 2019 году составило 1845 организаций, тогда как годом ранее их количество составляло 2293 организации, сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

"Черных", нелегальных кредиторов за 2019 год стало заметно меньше: если за 2018 год было выявлено 2293 организации, которые осуществляли нелегальное кредитование, то за 2019 год — их уже 1845", — сообщил чиновник. При этом по степени распространения деятельности "черных кредиторов" лидируют ЮФО и Урал.

По словам главы департамента Банка России, самые устойчивые схемы, которые есть сейчас — те, в рамках которых физлица и индивидуальные предприниматели получают у подобных компаний денежные средства, сами компании на какое-то время исчезают, не берут долгое время выплату по кредитам и процентам, а потом сразу через суд требуют погашения больших сумм с процентами.

Бывает, что компании создают параллельно несколько организаций – одну регистрируют легально как поднадзорную Банку РФ организацию, вторую – для незаконной деятельности, добавил Лях.

К нелегальным кредиторам, по мнению регулятора, также относятся организации, работающие по схемам возвратного лизинга: за 2018-2019 годы центробанк выявил 79 псевдолизинговых компаний.

"На это направление деятельности обращено особое внимание, и мы считаем, что сейчас удалось достаточно купировать эту проблему, и она не возникает", — отметил Лях.

По словам представителя ЦБ РФ, в 2019 году правоохранительные органы применили административные и уголовные меры в отношении 3 тысяч нелегальных организаций, выявленных Банком РФ как 2019, так и в 2018 годах.

Источник: Вести

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