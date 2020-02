Эмулятор PlayStation 4 для компьютеров впервые запустил коммерческую игру

Народным умельцам по-прежнему не удается запустить игры с консоли PlayStation 4 на персональные компьютеры. Впрочем, у создателя GPCS4 всё же получилось отправить на ПК коммерческую игру посредством своего эмулятора.

Стоит отметить, что условные ААА+ проекты, вроде Horizon Zero Dawn, запустить пока невозможно, а вот аркадные шутеры, типа We Are Doomed, энтузиаст с легкостью включил в работу. Раньше о подобном геймеры могли лишь мечтать. К сожалению, производительность игры не самая лучшая, но определенный прогресс уже есть, отметил блогер. На данный момент We Are Doomed можно считать малоиграбельной в связи с низкой частотой кадров – ей потребуется тщательная оптимизация.

Впрочем, ситуация всё равно лучше, чем с запуском NieR:Automata, закончившимся красным квадратом в углу экрана. Разработчик GPCS4 оставил исходные файлы на GitHub, поэтому любой юзер сможет протестировать его на своём ПК. Помимо этого, он поделился и гайдом для создателей видеоигр, а также призвал пользователей помочь его проекту.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Молекулярные биологи из Китая и Германии пришли к выводу, что новый коронавирус 2019-nCoV почти не уступает возбудителю атипичной пневмонии SARS. Биологи сравнили структуру белков оболочек SARS и 2019-nCoV, передает ТАСС со ссылкой на публикацию в электронной научной библиотеке bioRxiv. «Наши расчеты показывают, что вирус 2019-nCoV способен соединяться с рецепторами на поверхности человеческих клеток примерно с […]