Эмулятор PlayStation 4 для компьютеров впервые запустил коммерческую игру

Эмулятор PlayStation 4 для компьютеров впервые запустил коммерческую игру

04.02.2020, 17:30, Разное

Народным умельцам по-прежнему не удается запустить игры с консоли PlayStation 4 на персональные компьютеры. Впрочем, у создателя GPCS4 всё же получилось отправить на ПК коммерческую игру посредством своего эмулятора.
Стоит отметить, что условные ААА+ проекты, вроде Horizon Zero Dawn, запустить пока невозможно, а вот аркадные шутеры, типа We Are Doomed, энтузиаст с легкостью включил в работу. Раньше о подобном геймеры могли лишь мечтать. К сожалению, производительность игры не самая лучшая, но определенный прогресс уже есть, отметил блогер. На данный момент We Are Doomed можно считать малоиграбельной в связи с низкой частотой кадров – ей потребуется тщательная оптимизация.

Впрочем, ситуация всё равно лучше, чем с запуском NieR:Automata, закончившимся красным квадратом в углу экрана. Разработчик GPCS4 оставил исходные файлы на GitHub, поэтому любой юзер сможет протестировать его на своём ПК. Помимо этого, он поделился и гайдом для создателей видеоигр, а также призвал пользователей помочь его проекту.



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