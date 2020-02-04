«Ростех» перенесет производство защищенных бизнес-смартфонов в Россию

«Аэронавигационные и информационные системы» (АИС, входит в «Ростех») и Mobile Inform Group (MIG) запустят в РФ производство защищенных смартфонов и планшетов, ориентированных на корпоративных пользователей. Собирать их будут на заводе телеграфных аппаратов в Калуге.

АИС вложит в проект миллиард рублей, инвестиции MIG составят более 50 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей компаний.

Базу устройств составят промышленный смартфон MIG S6 и корпоративный планшет MIG T8X. Оба могут работать как на Android 9/10, так и на российских операционных системах Astra Linux и «Аврора». Как ожидается, серийный выпуск продукции начнется в марте этого года.

MIG S6 и MIG T8X оснащаются корпусом, который выдерживает падения, вибрации и обладает высокой устойчивостью к воздействию внешней среды. Также на них установят средства шифрования, антивирусы, мессенджеры и другие приложения российской разработки. В MIG ожидают, что устройствами заинтересуются «все виды полевых служб, силовые ведомства, здравоохранение, энергетика и нефтегазовая отрасль, транспорт и ЖКХ».

Примерная стоимость устройств — 60-90 тысяч рублей, но при большем объеме заказа цена будет ниже. Первую партию из 2 тысяч штук планируют произвести до конца года.

В январе СМИ нашли на AliExpress планшет, очень похожий на MIG T10 (работает на Astra Linux и стоит от 105 тысяч рублей). В китайском маркетплейсе его аналог на Windows продавался в 2,5 раза дешевле. «Мы столкнулись с копированием и нелегальным распространением устройств на наших разработках, многие из которых собирались на производствах Юго-Восточной Азии», — объяснил «Коммерсанту» глава MIG Константин Манцветов. По его словам, это и стало одной из причин локализации производства в России.

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Вести.Hi-tech

Источник: Вести

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