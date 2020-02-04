Макрон обвинил Россию в попытке пересмотра истории Второй мировой войны

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что РФ пытается пересмотреть историю Второй мировой войны и «сделать виноватым польский народ».
«Представляя свои свободные размышления об истории, я хочу сказать, что мы не строим Европу, забывая о Европе. Мы строим Европу, зная историю, защищая ее от всех попыток фальсификации, пересмотра некоторыми странами, некоторыми партиями», – сообщил Макрон, передает РИА «Новости».
Он добавил, что существует риск искажений исторической памяти.
«Я иногда вижу польские попытки стереть 1989 год и эту историю свободы. Я вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Я вижу подход РФ вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ. Я вижу риск фрагментации нашей памяти в пересмотре истории», – сказал французский лидер.
Напомним, Макрон находится с визитом в Польше. Сообщалось, что Польша и Франция договорились возобновить работу «Веймарского треугольника».
В прошлом году президент РФ Владимир Путин напомнил, что незадолго до начала войны Польша была заодно с гитлеровской Германией и в 1938 году участвовала в разделе Чехословакии. Это заявление он сделал в ответ на просьбу прокомментировать принятую в сентябре 2019 года резолюцию Европарламента, осуждающую тоталитарные режимы.
23 января Путин выступил с речью на Мировом форуме Холокоста в Израиле, посвященном 75-летию со дня освобождения Освенцима. До этого он заявил: противостоять попыткам фальсификации истории Второй мировой войны можно только аргументированной правдой.
Президент напомнил также, что в РФ планируется создать общедоступный информационно-аналитический центр, основанный на архивных документах времен Второй мировой войны.
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