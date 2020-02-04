В Австралии подтвердили коронавирус у восьмилетнего мальчика

Восьмилетний мальчик из Ухани, путешествующий в штате Квинсленд, стал 13-м человеком в Австралии, у которого диагностировали коронавирус. Об этом 4 февраля сообщило местное издание News.
Отмечается, что ребенок был членом туристической группы, путешествовавшим с 44-летним мужчиной и 42-летней женщиной, у которых тоже обнаружили заболевание.
Главный санитарный врач Квинсленда доктор Джинетт Янг отметила, что мальчика поместили в больницу Университета Голд-Кост и в настоящее время она в стабильном состоянии.
Всего заболевание коронавирусом обнаружили в четырех австралийских штатах: четыре в Новом Южном Уэльсе, четыре в Виктории, два в Южной Австралии и три в Квинсленде.
Как отмечает издание, трое людей, заболевших в штате Новый Южный Уэльс, были вылечены от вируса и выписаны из больницы.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
По состоянию на утро 4 февраля в Китае жертвами нового вируса стали 425 человек, количество заболевших превысило 20 тысяч.
За пределами материкового Китая на 3 февраля было зарегистрировано более 150 случаев заболевания в 23 странах, известно о двух умерших.
Геном коронавируса был опубликован китайскими властями вскоре после первых подтвержденных случаев заболевания. Ведутся разработки вакцины против 2019-nCoV.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Лучшие практики цифровизации услуг для студентов в высших учебных заведениях следует распространять по всей России, сообщил президент Владимир Путин в беседе с представителями общественности в Череповце. Один из участников общения рассказал о цифровизации сервисов для студентов НИТУ «МИСиС». По его словам, было создано единое окно, объединяющее более 20 онлайн-ресурсов, через которые учащиеся могут заказать необходимые […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В день обмена боевики три раза обстреляли позиции украинской армии – штаб ООС / 29 декабря
- Ученые смогли сделать фМРТ одновременно двоим / 16 января
- Guardian — после брексита Джонсон намерен заманивать таланты в Великобританию «быстрыми визами» / 27 января
- Генпрокурор Украины отказал матери убитого Олеси Бузины в приеме / 11 декабря
- Франция подчеркнула выгоду для всего ЕС от «Северного потока – 2» / 10 декабря
- В Турции сообщили о готовности разрешить использовать армию в Ливии / 24 декабря
- Савченко заявила о невыполнении Зеленским предвыборных обещаний / 3 февраля
- Грузия, Казахстан, Украина, Беларусь обогнали Россию в рейтинге гендерного равенства / 17 декабря