SZ — в смыве отказано — умные туалеты Google спасовали перед капризом погоды

SZ — в смыве отказано — умные туалеты Google спасовали перед капризом погоды

04.02.2020, 17:30, Новости дня

Компания Google — настоящее царство цифровизации, пишет Süddeutsche Zeitung, однако не всё находится под её контролем. В частности, офис Google в Мюнхене столкнулся с проблемой: из-за погоды там перестали функционировать туалеты, работавшие за счёт дождевой воды.


Reuters

Компания Google поистине всемогуща, пишет Süddeutsche Zeitung: она всё знает и всё может, всем заправляет и пользуется доверием. Однако даже Google оказалась бессильна против коммунальной службы.

Проблема возникла в офисе компании в Мюнхене, пишет издание. На данный момент, там почти невозможно работать из-за слишком несистематических дождей. Как отмечает Süddeutsche Zeitung, повелителями погоды в Google пока не стали, поскольку до сих пор не разработали необходимого для этого алгоритма.

Поэтому сотрудникам остаётся только жаловаться на беспомощность коммунальной службы, неспособной справиться с возникшими проблемами. Дело в том, что офис Google находится в новостройке, в которой были использованы новые, экологичные технологии.

В частности, омывание туалетов здания осуществляется с помощью дождевой воды, пишет Süddeutsche Zeitung. Теоретически, приток воды обеспечивается автоматически, однако теперь техника отказала. В результате, сотрудники Google, работая в царстве цифровизации, вынуждены брать с собой в уборные ёмкости с водой, чтобы собственноручно выполнять то, что раньше было обязанностью искусственного интеллекта



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