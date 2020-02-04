ВОЗ отказалась признавать короновирус пандемией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку вируса 2019-nCoV как эпидемию со многочисленными очагами, а не как пандемию, сообщила директор департамента пандемических и эндемических заболеваний ВОЗ Сильви Бриан.
«В настоящее время мы имеем не пандемию, а находимся на стадии эпидемии с многочисленными очагами, и мы попытаемся остановить передачу вируса во всех этих очагах», – передает ТАСС слова Бриан.
Напомним, ранее во вторник госкомитет по здравоохранению сообщил, что в Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.
Число погибших от 2019-nCoV в Китае превысило число жертв атипичной пневмонии.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Вспышка коронавируса замедлит рост мировой экономики в этом году, поскольку последствия борьбы с болезнью распространятся из Китая на остальной мир, пишет Financial Times со ссылкой на прогноз Goldman Sachs. По оценкам американского банка, ущерб для роста мирового ВВП в 2020 году составит 0,1–0,2 процентного пункта в рамках базового сценария, который предполагает, что темпы распространения вируса […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Совершающий трансатлантическое плавание барк «Крузенштерн» пересек экватор / 11 января
- Парламент Абхазии собрался на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть вопрос об отставке президента, которой требуют протестующие / 9 января
- Матвиенко объяснила необходимость изменений Конституции «неспокойным временем» / 19 января
- Парнас: Трамп «в точности знал, что происходит» в Украине / 16 января
- В Сети оценили решение Путина помочь палестинскому офицеру / 25 января
- Коронавирус в России пока остановился на двух китайцах / 4 февраля
- Das Erste — в Сомали объявлено чрезвычайное положение в связи с нашествием саранчи и угрозой голода / 4 февраля
- Немецкие СМИ предрекли крах мировой системы торговли в считанные дни / 8 декабря