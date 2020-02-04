Владимир Познер посмеялся над интервью Собчак с Богомоловым о работе

Владимир Познер мягко раскритиковал интервью Константина Богомолова для Ксении Собчак и обсудил с режиссёром его назначение на позицию худрука театра на Малой Бронной. Изначально деятель культуры обсуждал ситуацию с назначением со своей возлюбленной.

Познер отметил, что не видит ничего плохого в общении с женой на рабочие вопросы. При этом подчеркнул склонность близких людей избегать сложных моментов, способных поставить в тупик. Богомолов согласился с этим мнением. Владимир Познер отметил значимость соцсетей для худрука. Он часто появляется в Facebook. Константин Богомолов использует площадку для оценки реакции зрителей на театральные постановки.

После продолжительного разговора с Познером режиссёр остался очень доволен глубиной обсуждаемых тем и высотой интеллекта собеседника. Ксения Собчак также положительно оценила интервью, взятое Познером у её мужа. Телеведущая отметила, что хорошо понимает всю сложность такого формата общения. Собчак считает, Владимир Познер умеет создать «правильное волнение».

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