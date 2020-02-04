Путин остановился для общения с жителями Череповца и посоветовал не мёрзнуть

Владимир Путин остановился для общения с россиянами. Президент РФ посоветовал жителям Череповца не мёрзнуть на улицах из-за желания увидеть его кортеж.

Владимир Путин остановил авто, чтобы выйти к горожанам. На распространённой в интернете записи можно заметить, как президент покидает транспортное средство и идет в сопровождении охраны к ожидающим его людям. Путин поздоровался с россиянами и отметил: «Вы же замерзли». Дав ответы на несколько простых вопросов, президент попрощался и двинулся обратно к авто. Он рекомендовал горожанам не мёрзнуть.



Владимир Путин пребывает в Череповце в рамках рабочей поездки. Президент побывал в местном химтехколледже, провёл встречу с представителями общественности, а также посетил местный Центр боевых искусств.

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