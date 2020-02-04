Das Erste — требуя от Лондона слишком многого, Брюссель рискует нарваться на «жёсткий» брексит

Условия, выдвинутые ЕС для сохранения за Великобританией места на едином европейском рынке, едва ли приемлемы для Лондона, пишет Das Erste. И если стороны не смогут достичь компромисса, то «жёсткий» брексит вновь становится возможным вариантом, полагает немецкое издание.



Reuters

Посыл ЕС в адрес Бориса Джонсона выглядит недвусмысленно, пишет Das Erste: неважно, каким будет будущий договор между Брюсселем и Лондоном — он будет содержать права и обязанности для обеих сторон. Великобритания не получит доступа к европейскому единому рынку просто так.

Главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье выразился ещё конкретнее: Брюссель будет готов рассмотреть оставление Великобритании в едином рынке, только если Джонсон позволит европейским странам и дальше заниматься рыбной ловлей в британских территориальных водах. Кроме того, британские товары должны соответствовать стандартам ЕС.

Барнье также заявил, что если Лондон заинтересован в доступе к единому рынку ЕС, ему необходимо будет соблюдать правила конкуренции. Это, в частности, означает запрет на госсубсидии, а также невозможность превращения Великобритании в офшорную зону.

Как отмечает Das Ertse, Еврокомиссия прекрасно понимает, что таких максималистских требований будет трудно придерживаться. С таким же успехом Великобритания могла просто остаться в ЕС. Между тем, Борис Джонсон последовательно выступает за снижение регулирования, стандартов и налогов на предприятия. В таких условиях не исключено, что к концу года будет готов либо крайне ограниченный вариант договора между ЕС и Великобританией, либо его не будет вовсе. Следовательно, вновь появляется риск «жёсткого» брексита.

Такой сценарий особенно сильно ударит по Германии, пишет Das Erste. Великобритания является важным экспортным рынком для немецкой экономики: ежегодно в королевство поставляются товары и услуги из ФРГ на сумму более €100 млрд. Примерно 450 тыс. рабочих мест в Германии зависят от экспорта в Великобританию.

Das Erste информирует, что изначально ЕС попробует заключить с Великобританией «чистое» торговое соглашение, которое будет требовать подписи только от Европарламента и британского парламента. Таким образом, отдельные регионы стран ЕС не смогут заблокировать сделку.

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