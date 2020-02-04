После видео с избиением ребенка отчимом в Москве возбуждено дело

В отношении мужчины, избивавшего 5-летнего мальчика в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
«Отделом дознания ОМВД РФ по Даниловскому району города Москвы в отношении мужчины 1981 года рождения, умышленно причинившего телесные повреждения несовершеннолетнему ребенку 2014 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ», – информирует РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что пострадавший мальчик находится у бабушки, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Омбудсмен в Кабардино-Балкарии Светлана Тлинова рассказала, что в этой семье воспитываются трое детей.
Часть 1 статьи 115 УК РФ о причинении легкого вреда здоровью предполагает наказание в виде штрафа, исправительных работ или ареста сроком до четырех месяцев.
Ранее появилось видео, на котором мужчина избивает ребенка, запись сделала тетя мальчика. Сообщалось, что отчим пришел в ярость от того, что ребенок «начал баловаться». Чтобы наказать мальчика, он заставил его приседать и начал бить его по лицу.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Сервис "Google Фото" по ошибке рассылал личные видеоролики незнакомым людям. Виной тому стал "технический сбой", наблюдавшийся с 21 по 25 ноября прошлого года. Об этом компания заявил в письме к пользователям, которых затронула утечка. Неполадки возникли в работе функции Takeout, предназначенной для переноса данных из медиахранилища. "К сожалению, в течение этого периода некоторые видео в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Чехия вернула Кундере гражданство через 40 лет после его лишения / 6 декабря
- Гончарук заявил, что кадровые выводы по Авакову должна сделать Рада / 24 декабря
- На борту упавшего в Тегеране украинского авиалайнера никто не выжил / 8 января
- Конор одержал первую победу после проигрыша Хабибу / 19 января
- «Это все делается для вас». Maruv обратилась к публике в московском клубе / 13 декабря
- 31 декабря границу Украины пересекли 175 тыс. граждан – Госпогранслужба / 1 января
- В МИД Австрии заявили о «серьезной кибератаке» на свои IT-системы / 5 января
- Назван мотив покушения на главу ЦПЭ Ингушетии / 7 декабря