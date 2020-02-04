После видео с избиением ребенка отчимом в Москве возбуждено дело

В отношении мужчины, избивавшего 5-летнего мальчика в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

«Отделом дознания ОМВД РФ по Даниловскому району города Москвы в отношении мужчины 1981 года рождения, умышленно причинившего телесные повреждения несовершеннолетнему ребенку 2014 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ», – информирует РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что пострадавший мальчик находится у бабушки, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Омбудсмен в Кабардино-Балкарии Светлана Тлинова рассказала, что в этой семье воспитываются трое детей.

Часть 1 статьи 115 УК РФ о причинении легкого вреда здоровью предполагает наказание в виде штрафа, исправительных работ или ареста сроком до четырех месяцев.

Ранее появилось видео, на котором мужчина избивает ребенка, запись сделала тетя мальчика. Сообщалось, что отчим пришел в ярость от того, что ребенок «начал баловаться». Чтобы наказать мальчика, он заставил его приседать и начал бить его по лицу.

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