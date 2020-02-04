Лавров заявил, что Эрдоган не отверг приглашение посетить Крым

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что приглашение для турецкого президента Тайипа Эрдогана о посещении Крыма остается в силе, он его не отверг.
«В отношении позиции Турции по крымским татарам не прозвучало ничего нового. Эрдоган на переговорах с президентом РФ [Владимиром] Путиным, которые происходят регулярно, выступает с тех же позиций. Нам эта оценка Анкары известна. Мы исходим из того, что нужно посмотреть на происходящее в Крыму своими глазами, а не со стороны… Президент Турции Эрдоган имеет приглашение посетить Крым, он его не отверг», – сообщил Лавров в интервью «Российской газете».
По его словам, фактов, подтверждающих, что права крымских татар или любой другой народности нарушаются в Крыму, никто никогда не предоставил.
«Рассчитываю на то, что наши турецкие соседи будут все-таки объективно проводить свою линию по отношению к Украине, с одной стороны, и к Крыму – с другой. Не будут подыгрывать тем самым националистически настроенным политикам и радикалам, которые и планируют эти акции, походы на Крым, включая применение силы. Не будут стимулировать эти настроения путем попыток прибегать к бандеровской риторике», – отметил министр.
Напомним, перед вылетом с визитом на Украину Эрдоган заявил, что Анкара не признает воссоединения Крыма с Россией и продолжит следить за положением крымских татар.
В Кремле отметили, что Эрдоган при желании может посетить Крым, чтобы на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.
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