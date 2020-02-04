ВАДА предложило сделать публичным рассмотрение дела об отстранении РФ от спортивных соревнований

Всемирное антидопинговое агентство отправило запрос в Международный спортивный арбитражный суд (CAS) с предложением сделать публичным рассмотрение дела об отстранении России от спортивных соревнований, пишет пресс-служба ВАДА.
По словам генерального директора ВАДА Оливье Ниггли, расследование антидопингового агентства в отношении России вызвало большой интерес во всем мире.
«По мнению ВАДА и других заинтересованных сторон, этот спор в CAS должен проходить на открытом форуме, чтобы все понимали процесс и слышали аргументы», – сказал Ниггли.
Осенью 2015 года, после доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о массовом употреблении допинга в российском спорте, был приостановлен статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и прекращена работа Московской антидопинговой лаборатории.
Комиссия Макларена привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады-2014 в Сочи.
В 2017 году ВАДА вынесло рекомендацию о несоответствии РУСАДА кодексу организации.
В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Национальный олимпийский комитет РФ. Российские спортсмены соревновались под олимпийским флагом. Санкциям также подвергли Паралимпийский комитет РФ.
РУСАДА не признавало выводов комиссии Макларена. Однако в 2018 году российская сторона пошла на уступки и предоставила ВАДА доступ к допинг-пробам, опечатанным в московской лаборатории.
20 сентября 2018 года исполнительный комитет ВАДА проголосовал за восстановление полномочий РУСАДА.
13 марта 2019 года ВАДА сняло дисквалификацию с РУСАДА при условии, что международные эксперты получат доступ к системе управления лабораторной информацией московской лаборатории.
В апреле ВАДА сообщило, что его эксперты получили 2262 допинг-пробы российских спортсменов, хранившиеся в московской лаборатории.
2 июля пресс-служба ВАДА информировала, что агентство подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.
В сентябре СМИ сообщали, что россияне, прежде чем передать данные в ВАДА, подделывали их, пытаясь скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами.
9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства из-за нарушений антидопинговых правил на четыре года отстранил Россию от международных соревнований, в том числе от Олимпиады 2020 года в Токио. Российское антидопинговое агентство в тот же день лишили статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляцию данными о допинг-пробах, работу московской лаборатории вновь остановили.
27 декабря РУСАДА уведомило ВАДА о своем несогласии с отстранением России от международных соревнований. После этого вопрос был передан на рассмотрение CAS.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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