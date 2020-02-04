Лукашенко рассказал, что случилось с исчезнувшими директорами сахарных заводов

Директора всех четырех сахарных заводов Беларуси были задержаны по подозрению в коррупции. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает агентство БЕЛТА 4 февраля.
По словам Лукашенко, директора создали в Москве торговый дом, через который с заводов по убыточным ценам продавали сахар. В Москве цену увеличивали вдвое, а разницу раздавали взятками директорам.
Лукашенко отметил, что другие подробности вскоре предоставит КГБ Беларуси.
Также беларуский президент отметил, что в деле были задержаны и «люди с пагонами». Он добавил, что подозреваемых задержали в течение суток и они все уже дали показания. Помимо этого, в домах всех подозреваемых были проведены обыски.
Директора четырех сахарных заводов пропали в Беларуси в конце февраля. Источники TUT.BY сообщали, что в Беларуси прошли следственные действия по «сахарному делу», речь шла о задержании 11 человек.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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