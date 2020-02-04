Наука: Ученые нашли возможную причину нарушения памяти и внимания у детей

Стресс, который испытывают будущие матери, может иметь последствия для развития мозга плода, согласно американскому исследованию, опубликованному в JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 119 здоровых беременных женщин с высоким уровнем образования и доходов, которые согласились сделать два МРТ головного мозга плода в течение третьего триместра.

Во время обоих посещений участницы заполняли стандартные анкеты о стрессе, симптомах тревожности и депрессии. Уровень стресса выше среднего зафиксирован у 27% женщин, уровень тревожности – у 26%, показатели депрессии – у 11%.

Ученые обнаружили связь между этими симптомами у матери и различиями в структуре мозга плода. Когда беременная женщина находится в состоянии стресса, размер гиппокампа плода (отдела мозга, который отвечает за память, эмоции и обучение), как правило, меньше.

Также были выявлены признаки усиленной «гирификации» (процесса формирования извилин и борозд головного мозга у плода) на поверхности мозга, что может повлиять на количество нейронов и связей между ними.

Ранее исследования показывали, что изменения в этих участках головного мозга связаны с нарушениями внимания и памяти, сложностями в обучении и контроле эмоций.

«Необходимо долгосрочное наблюдение, чтобы подтвердить, возникнут ли эти проблемы во время младенчества и детства у этих детей. Существуют проверенные инструменты скрининга. Мы должны сделать его простым и рутинным, чтобы вести эти важные обсуждения и рассеивать стигму, связанную с проблемами психического здоровья, тогда мамы и их дети будут здоровее», – отметила старший автор исследования Кэтрин Лимперопулос (Catherine Limperopoulos), руководитель Центра развития мозга при детской национальной больнице в Вашингтоне.

Симптомы депрессии во время беременности связаны с более низким уровнем креатина и холина в мозге плода. Как отметили авторы, в норме уровни этих химических веществ повышаются на поздних сроках беременности, поскольку скорость образования новых клеток возрастает.

Ранее, исследование проведенное учеными из Колумбийского университета, показало, что стресс при беременности снижает вероятность рождения мальчиков.

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