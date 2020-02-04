Владимир Путин рассмешил россиян словами о ПООПах

Ректор Череповецкого государственного университета Дмитрий Афанасьев заявил, что примерные основные образовательные программы (ПООП) могут негативно сказаться на процессе обучения. «Можно ли вытащить эти ПООПы из стандартов и сделать их примерными рекомендациями?», – обратился он к президенту России.

«Эти ПООПы не нужно ниоткуда вытаскивать. Потому что сейчас в соответствии с действующим законом они носят только рекомендательный характер», – ответил ректору Владимир Путин. Слова лидера вызвали одобрительный смех в зале, сообщает ТВ Центр.

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