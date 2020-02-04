Владимир Путин рассмешил россиян словами о ПООПах

Ректор Череповецкого государственного университета Дмитрий Афанасьев заявил, что примерные основные образовательные программы (ПООП) могут негативно сказаться на процессе обучения. «Можно ли вытащить эти ПООПы из стандартов и сделать их примерными рекомендациями?», – обратился он к президенту России.
«Эти ПООПы не нужно ниоткуда вытаскивать. Потому что сейчас в соответствии с действующим законом они носят только рекомендательный характер», – ответил ректору Владимир Путин. Слова лидера вызвали одобрительный смех в зале, сообщает ТВ Центр.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Болгарии Румен Радев в обращении к нации объявил о недоверии правительству страны. «На протяжении трех лет я призывал правительство ответственно и эффективно работать в интересах граждан. Но, к сожалению, этого не происходит. Сегодня мы свидетели острого кризиса в управлении на всех уровнях. Отсутствие воли к проведению реформ, к борьбе с коррупцией и хищениями, методичные […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В московских поликлиниках собрались создать «исцеляющую среду» / 16 декабря
- Украинка Цуренко выбыла из первого круга Australian Open, проиграв первой ракетке мира / 20 января
- Рада ввела отсрочку штрафов за нарушение правил хранения топлива / 18 декабря
- Суд присудил 3,3 млн иен японскому символу движения #MeToo / 19 декабря
- В парламенте Ирана заявили, что не будут передавать в Украину черные ящики сбитого самолета МАУ / 26 января
- МЧС напомнило правило запуска новогодних фейерверков / 17 декабря
- Гаджеты: Китайские власти обвиняют Xiaomi и Tencent в слежке за пользователями / 24 декабря
- На задержанном из-за коронавируса круизном лайнере в Италии оказались 67 россиян / 30 января