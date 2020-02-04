Фотомонтаж с Киану Ривзом попал в украинский учебник истории

В украинском учебнике истории за 10 класс обнаружили «фотожабу» с американским актером Киану Ризом – он изображен на известном фото «Обед на небоскребе» 1932 года.

Фотография размещена в параграфе «Соединенные Штаты Америки в период между войнами», передает РИА «Новости».

аааааааааа в украинский учебник по всемирной истории случайно засунули фотожабу с киану ривзом ахахахахахахахх pic.twitter.com/cI9cPja59A

— тремба (@jigsawdeaad) February 3, 2020

Голливудский актер «затесался» среди строителей Рокфеллеровского центра. Изображение Ривза взято из фотографии, ставшей мемом в Сети – на ней актер в одиночестве сидит на лавочке в парке.

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Публикация от Segodnya UA (@segodnya_ua) 3 Фев 2020 в 9:12 PST

Учебник выпустили два года назад по рекомендации министерства образования и науки Украины, однако ошибку заметили только сейчас. Электронная версия книги доступна на сайте издательства «Орион».

Главный редактор «Ориона» Ирина Красуцкая сообщила, что сможет прокомментировать ситуацию после того, как на инцидент отреагирует автор учебника Игорь Щупак.

Напомним, оригинальная фотография «Обед на небоскребе» была сделана неизвестным фотографом в 1932 году. На ней изображены строители, которые обедают на одном из элементов высотного здания.

Отметим, что на Украине неоднократно переписывали учебники истории. Например, киевские власти пытались приписать себе русскую княжну Анну, дочь Ярослава Мудрого, русского художника Ивана Айвазовского, а философам Древней Греции – украиноязычие. В январе на Украине заявили о причастности открытию Антарктиды.

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